Месси оценил уровень футбола в США

Звездный аргентинский форвард “Интер Майами” Лионель Месси высказался об уровне футбола в МЛС (Мэйджор Лиг Соккер).

По словам капитана сборной Аргентины, эта лига в скором времени будет способна конкурировать с европейскими лигами.

Месси уверен, что уже даже сейчас МЛС не сильно уступает им по уровню игры.

“МЛС имеет все необходимые возможности для развития и сейчас настал подходящий момент для роста лиги. Я уверен, что предстоящие важные соревнования, которые пройдут в США, помогут лиге достичь новых высот. Месси подчеркнул, что МЛС уже имеет подготовленную структуру и все необходимые ресурсы для развития футбола на высоком уровне”, - сказал футболист.

Напомним, что Месси перебрался за океан в летнее трансферное окно. Последние два сезона он провел в составе парижского ПСЖ, с которым дважды выиграл чемпионат.

В текущем сезоне аргентинский футболист принял участие в шести матчах, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.