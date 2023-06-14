Месси оценил свои шансы стать тренером

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что он не собирается становиться тренером.

“В принципе, я всегда говорил, что не хочу быть тренером. Безусловно, в будущем многое может измениться, но я не поменял решение. Мне нравится смотреть футбол. Я смотрю много матчей с участием разных команд. Я смотрю футбол вместе со своими детьми, им тоже нравится. Это способ проведения времени с семьей”, - приводит слова Месси TT Plus.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение перейти в “Интер Майами” в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.