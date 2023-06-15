Месси оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что он не планирует сыграть на чемпионате мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.

“Мне будет сложно сыграть на ЧМ-2026 из-за возраста. Впереди у нас отборочные матчи и Кубок Америки. Сейчас слишком рано, чтобы думать о чемпионате мира”, – приводит слова Месси TyC Sports.

Стоит отметить, что во время ЧМ-2026 Месси исполнится 39 лет.

35-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел за команду 175 матчей, забил 103 гола и отдал 56 результативных передач.