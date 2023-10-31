Месси оценил шансы Барселоны на победу в Лиге чемпионов

Форвард “Интер Майами” и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, что для него значит «Барселона».

Напомним, что именно в этой команде он провел большую часть своей карьеры и выиграл с ней всевозможные трофеи на клубном уровне.

«Конечно, я всегда с интересом наблюдаю за происходящим в «Барселоне». Этот клуб я люблю и буду любить всю свою жизнь. У них отличная команда, которая готова бороться за титул в Лиге чемпионов. Я не сомневаюсь, что они являются одними из кандидатов на победу. Просто нужно не оказывать на них слишком большого давления», – сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что вчера Месси получил награду «Золотой мяч» от французской газеты France Football. Аргентинец удостоился приза уже в восьмой раз в карьере, что стало абсолютным рекордом.

Месси становился обладателем “Золотого мяча” в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.