Месси отреагировал на решение Фабрегаса завершить карьеру
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Барселоны
Лионель Месси отреагировал на решение испанца Сеска Фабрегаса завершить карьеру футболиста.
В своей речи бывший партнер команды Сеска по “Барселоне” выразил ему поддержку и пожелал всего наилучшего на новом этапе.
“Ты уже знаешь всё хорошее, что мы думаем о вас и вашей семье, Сеск. Ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно будем проводить много времени вместе. Тебя все очень любят и хотят пожелать тебе всего наилучшего на твоём новом этапе, друг! Крепко обнимаем”, - написал он.
Ожидается, что Фабрегас попробут себя в тренерской роли после завершения карьеры.
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