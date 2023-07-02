Месси отреагировал на решение Фабрегаса завершить карьеру

Лионель Месси отреагировал на решение испанца Сеска Фабрегаса завершить карьеру футболиста.

В своей речи бывший партнер команды Сеска по “Барселоне” выразил ему поддержку и пожелал всего наилучшего на новом этапе.

“Ты уже знаешь всё хорошее, что мы думаем о вас и вашей семье, Сеск. Ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно будем проводить много времени вместе. Тебя все очень любят и хотят пожелать тебе всего наилучшего на твоём новом этапе, друг! Крепко обнимаем”, - написал он.

Ожидается, что Фабрегас попробут себя в тренерской роли после завершения карьеры.