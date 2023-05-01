Месси отправился в Саудовскую Аравию после поражения ПСЖ

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси отправился в Саудовскую Аравию, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболист вылетел в страну через несколько часов после поражения парижского клуба в матче 33-го тура чемпионата Франции против “Лорьяна” (1:3). Сообщается, что аргентинец не будет обсуждать возможный переход в “Аль-Хилаль”, который предлагает ему контракт на 400 миллионов евро, а посетил Саудовскую Аравию, так как явяется туристическим послом страны.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в “Барселону”, так как летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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