Месси отклонил два выгодных предложения

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси отклонил предложения о продолжении карьеры из Саудовской Аравии и США, ообщает журналист Луис Маскаро в твиттере.

По сведениям источника, футболист предпочитает остаться в Европы. В данный момент у него есть два варианта - подписать новый контакт с ПСЖ либо вернуться в “Барселону” на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

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