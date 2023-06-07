Месси отказался от контракта с зарплатой более миллиона евро в день

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от перехода в “Аль-Хилаль”, сообщает журналистка COPE Елена Кондис в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб предлагал футболисту трехлетний контракт на общую сумму в 1,5 миллиарда евро. Таким образом, аргентинец мог получать 1,37 миллиона евро в день. Впрочем, форвард принял решение перейти в “Интер Майами”.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.