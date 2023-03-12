Форвард ПСЖ Лионель Месси отдал 300-ю результативную передачу на клубном уровне.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Юбилейную передачу аргентинец записал на свой счет в матче 27-го тура французской Лиги 1 с “Брестом” (2:1).

В текущем розыгрыше Лиги 1 Месси сыграл в 22 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 13 результативных передач.