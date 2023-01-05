Месси опубликовал пост после возвращения в "ПСЖ" из отпуска

Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал свое возвращение в расположение “ПСЖ” после отпуска.

В сообщении в социальных сетях аргентинец поблагодарил товарищей по команде и всех людей в клубе за теплый приём.

“Я уже с вами. Я с нетерпением жду продолжения достижения целей этого сезона, теперь уже в составе своего клуба”, - отметил Месси.

Напомним, что Месси получил 10 дней отпуска после завершения ЧМ-2022 в Катаре, где его сборная стала победителем.