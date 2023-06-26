Месси опубликовал пост по поводу своего дня рождения

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси, который отметил свой 36-й день рождения 24 июня, опубликовал пост, посвященный своему празднику.

В публикации известный на весь мир спортсмен поблагодарил всех за поздравления.

“Огромное спасибо всем за поздравления. Я рад, что в этом году смог отпраздновать свой день рождения в кругу моих близких в Росарио. Обнимаю всех крепко”, - написал он.

Напомним, что этим летом аргентинец перебрался в “Интер Майами”.

