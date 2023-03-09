Месси определился со своим будущим в ПСЖ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси хочет остаться в парижском клубе, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не рассматривает варианты с другими клубами. Аргентинец не думает об уходе, несмотря на вылет парижан из Лиги чемпионов после поражений от “Баварии” (0:1 и 0:2) в 1/8 финала.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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