Месси определился, сколько еще будет играть на топ-уровне

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси собирается продолжить выступления в Европе, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист полагает, что сможет выступать на топ-уровне еще минимум два года. В связи с этим аргентинец, скорее всего, подпишет новый контракт с парижским клубом.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ и сборную Аргентины 27 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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