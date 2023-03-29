Месси оформил хет-трик в матче за сборную

Сборные Аргентины и Кюрасао провели товарищеский матч, в котором хозяева победили со счетом 7:0.

Уже в первом тайме Лионель Месси оформил хет-трик.

На протяжении игры также голы забивали Николас Гонсалес, Энцо Фернандес, Анхель Ди Мария и Гонсало Монтьель.

Напомним, что Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года и является её лучшим бомбардиром.