Аргентинский форвард Лионель Месси продолжает поражать своей результативностью в США.

В матче 1/16 финала Кубка Лиг его "Интер Майами" не испытал проблем с "Орландо Сити" и победил со счетом 3:1.

Примечательно, что два гола на свой счет записал именно аргентинец.

Встреча проходила на стадионе "Интер Майами" в Форт-Лодердейле, США. Месси свой первый гол забил на 7-й минуте, после чего отличился на 71-й минуте встречи.

Интер Майами - Орландо Сити 3:1

Голы: 1:0 Месси - 7', 1:1 Араухо - 17', 2:1 Мартинес - 51', 3:1 Месси - 72'.

Отметим, что участие в Кубке Лиг принимают команды из США и Мексики. В групповом этапе "Интер Майами" выиграл два матча, и в каждом из них отличался аргентинец. Сперва он принес победу команде голом со штрафного в компенсированное время, а в другой игре оформил дубль.

"Орландо Сити" также занял первое место в своей группе, победив "Хьюстон Динамо" (счет 1:1, победа 5:4 по пенальти) и мексиканский "Сантос Лагуна" (счет 3:2).

Таким образом, Месси оформил дубль во втором матче подряд.