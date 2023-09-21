Месси обвинили в грубом общении с футболистом ПСЖ

Будучи игроком ПСЖ, аргентинский форвард Лионель Месси агрессивно общался и оскорблял защитника Витинью.

Согласно информации из источника L’Equipe, между футболистами возникали разногласия, о чем было известно всем в раздевалке.

Как известно, Месси присоединился к парижскому клубу в 2021 году и выступал за него до 2023 года. Что касается Витинью, то он присоединился к французской команде в июле 2022 года.

По информации источника, во время одной из тренировок команды Месси сказал Витинье: «Ты не только слабый, но и причиняешь мне боль». Инцидент произошел в начале 2023 года.

В текущем сезоне Витинья является основным игроком команды. Он отметился одной результативной передачей в шести матчах за французский клуб.

В то же время Месси летом перебрался в американский “Интер Майами”, за который уже забил 11 голов и сделал пять результативных передач в 11 матчах во всех турнирах.

Ранее стало известно, что Месси не сможет помочь своей новой команде в следующем матче чемпионата США.