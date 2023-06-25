Месси неожиданно поступил с подарком от президента ПСЖ

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси отдал одноклубнику Неймару подарок, полученный от президента французского клуба Нассера Аль-Хелайфи, сообщает Le Parisien.

Аргентинец перед своей последней игрой за парижский клуб получил сделанный из золота номер 30. В итоге подарок оказался у Неймара, который продал его на благотворительном аукционе за 158 тысяч евро. Вырученные деньги будут переведены в фонд помощи обездоленным детям.

Напомним, что контракт 36-летнего Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года. Форвард покинет клуб в статусе свободного агента и в ближайшее время перейдет в “Интер Майами”.