Месси, Неймар и Каземиро вошли в сборную лучших игроков Южной Америки в 2022 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную лучших игроков Южной Америки по итогам 2022 года.

Наибольшее представительство в команде получил чемпион мира сборная Аргентины, которая делегировала в сборную семь футболистов. Еще четыре игрока выступают за сборную Бразилии.

Состав символической сборной выглядит так:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, “Астон Вилла").

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, “Бенфика”), Тиаго Силва (Бразилия, “Челси”), Кристиан Ромеро (Аргентина, “Тоттенхэм”).

Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, “Атлетико”), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Каземиро (Бразилия, “Манчестер Юнайтед”), Энцо Фернандес (Аргентина, “Бенфика”).

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, “Реал”), Хулиан Альварес (Аргентина, “Манчестер Сити”), Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ).

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