Месси не станет самым ценным игроком сезона в МЛС. Он борется за другую награду

Официальный сайт МЛС объявил, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не попал в финальную тройку номинантов на приз самому ценному игроку лиги.

В борьбе за награду остались три претендента.

Так, самым ценным игроком чемпионата США могут стать Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»).

Интересно, что Лионель Месси, который стал игроком «Интер Майами» в летнее трансферное окно, все еще может получить индивидуальную награду в США. Капитана сборной Аргентины включили в финальную тройку номинантов на приз лучшему новичку МЛС. Ему предстоит выиграть борьбу у Георгиоса Якумакиса («Атланта Юнайтед») и Эдуарда Левена («Сент-Луис Сити»).

Напомним, что соглашение бывшего игрока “Барселоны” и ПСЖ с «Интер Майами» действительно до декабря 2025 года. В завершившемся сезоне аргентинец провел 13 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и сделав пять результативных передач.