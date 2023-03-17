Месси не ссорился с главным тренером ПСЖ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси не ссорился с главным тренером команды Кристофом Гальтье, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, футболист досрочно завершил тренировку из-за дискомфорта в приводящей мышце, а не из-за конфликта с тренером. Из-за повреждения форвард может пропустить матч 28-го тура чемпионата Франции с “Ренном”.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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