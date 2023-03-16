Месси не спешит продлевать контракт с ПСЖ: названы причины

Форвард ПСЖ Лионель Месси не спешит продлевать контракт с клубом, пока не узнает конкретику проекта на будущее.

Согласно источнику Marca, после вылета команды из Лиги чемпионов Месси и его окружение хотят тщательно обдумать все варианты.

Одной из причин затягивания переговоров стало изменение требований аргентинца по зарплате после победы на ЧМ.

Форвард также беспокоится неопределенностью в будущем Неймара и Мбаппе, а также позицией тренера Кристофа Гальтье.

В этом сезоне Месси провел 31 игру, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач во всех турнирах.