Месси не принял первое предложение от ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси не принял первое предложение от французского клуба о продлении контракта.

Как пишет издание La Vanguardia, соглашение не было подписано даже на фоне того, что перед ЧМ-2022 команды договорились продлить сотрудничество.

По данным источника, аргентинца не устроила предложенная зарплата.

Дело в том, что Месси предложили контракт с более низким уровнем заработной платы, из-за возможных проблем с финансовым фэйр-плей.