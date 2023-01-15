Месси не получал предложения о трансфере от саудовского клуба

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не получал предложения от клуба из Саудовской Аравии “Аль-Хиляля”.

Как пишет BBC cо ссылкой на испанского футбольного эксперта Гиллема Балаге, сам футболист в любом случае не рассматривал бы такой вариант развития карьеры.

По данным источника, аргентинец хочет играть Лиге чемпионов, так как у него большие цели после победы на чемпионате мира.

Напомним, что контракт Месси с “ПСЖ” действует до конца этого сезон.