Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси не получал предложений из Саудовской Аравии, сообщает журналист Гильем Балаге.

“Аль-Хилаль" не делал предложение Лионелю. В ближайшие недели ПСЖ проведет встречу с Месси, чтобы завершить подписание контракта. Его целью является продолжение карьеры в Европе. Месси - фаворит в борьбе за “Золотой мяч”, и он по-прежнему ставит перед собой самые высокие задачи. Поэтому саудовцам нет смысла делать его предложения", - приводит слова Балаге ВВС.

Ранее сообщалось, что “Аль-Хилаль” может предложить 35-летнему Месси контракт с зарплатой в 300 миллионов долларов в год. Напомним, что некоторое время назад саудовский “Аль-Наср” подписал португальского форварда Криштиану Роналду.

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