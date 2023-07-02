Месси не первый: рейтинг топ-10 лучших игроков мира в прошлом сезоне

В свежем номере журнала Marca опубликовали обновленный рейтинг лучших футболистов планеты по итогам минувшего сезона.

Возглавил список форвард Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити", следом за ним располагаются нападающий “Интер Майами” Лионель Месси и Винисиус из "Реала".

Топ-10 игроков сезона 2022/23:

1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

2. Лионель Месси (Интер Майами, ранее ПСЖ)

3. Винисиус Жуниор (Реал)

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

5. Кевин де Брёйне (Манчестер Сити)

6. Родри (Манчестер Сити)

7. Антуан Гризманн (Атлетико)

8. Виктор Осимхен (Наполи)

9. Илкай Гюндоган (Барселона, ранее Манчестер Сити)

10. Хвича Кварацхелия (Наполи)

