Месси не нравятся тренировки ПСЖ

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси недоволен тренировками команды, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, некоторое время назад форвард завершил тренировочное занятие раньше времени, сославшись на дискомфорт в мышце. Впрочем, на самом деле аргентинец выразил сомнение в одном из упражнений. Кроме того, недавно главный тренер клуба Кристоф Гальтье попросил игроков продлить тренировку на несколько минут, но Месси отказался. В итоге тренер не стал идти на конфликт и тренировка завершилась.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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