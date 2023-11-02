Месси назвал свои главные голы в карьере

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, рассказал о том, какой гол в карьере он считает самым важным.

Аргентинец не стал называть конкретный мяч, но признал, что самые важные голы забиваются в финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира.

«Я всегда говорил, что самые важные голы — это те, которые вы забиваете в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Я всегда буду помнить свой гол в ворота «Реала», когда мы обыграли их со счётом 2:0 в матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу», - сказал аргентинец.

Речь идет о матче, который прошел в 2011 году. В первой встрече «Барселона» одержала победу со счетом 2:0, а в Барселоне был зафиксирован ничейный результат — 1:1.

Напомним, что недавно Месси стал обладателем восьми «Золотых мячей», чего в истории мирового футбола никому не удавалось.

Никому не удавалось выиграть эту престижную награду так часто, как аргентинскому нападающему. Он стал лауреатом премии в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.