Месси назвал лучшего защитника в мире

Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси, который также является игроком "Интер Майами", высказался по поводу лучшего защитника в мире.

Аргентинский футболист считает, что на данный момент на этой позиции лучший на планете – Кристиан Ромеро, который является его партнером по национальной команде.

"Ромеро проявил себя великолепно в игре с Эквадором и был, на мой взгляд, лучшим игроком матча. Присутствие Ромеро в обороне команды оказывает на нас положительное влияние.

Этот футболист всегда подбадривает его двигаться вперед, поскольку сам предпочитает справляться с противниками в одиночку. Для меня это важно, поскольку я привык не оглядываться назад и это отлично подходит для атакующей тактики", - сказал он.

Отметим, что Ромеро является представителем лондонского “Тоттенхэма”. В этом сезоне АПЛ он сыграл в четырех матчах и записал на свой счет два гола, что довольно неплохо для защитника.

По данным ресурса Transfermarkt, сейчас стоимость 25-летнего футболиста в районе 60 миллионов евро.