Месси назвал футболиста, который стал главным открытием ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси считает форварда своей команды Хулиана Альвареса главным открытием на ЧМ-2022.

Отметим, что форвард “Манчестер Сити” забил четыре гола в шести матчах турнира.

По словам Месси, до начала первенства никто и представить не мог, что Альварес сможет играть такую роль и будет настолько важен для команды.

“Этот футболист оказал поразительную помощь. Во всех матчах турнира он показывал выдающуюся игру. Он вел игру, бился в каждой ситуации, создавая моменты. Для сборной Аргентины это невероятная находка, он заслуживает таких слов, потому что он славный парень”, – сказал капитан.