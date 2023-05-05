Месси нарвался на критику от легенды бразильского футбола

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо считает, что форвард ПСЖ Лионель Месси не должен был покидать без разрешения расположение клуба.

Напомним, что Месси получил дисквалификацию на две недели за то, что посетил Саудовскую Аравию во время тренировочного процесса своей команды.

Ривалдо выразил свое разочарование по поводу поведения Месси и считает, что такое неуважение к клубу не прилично для игрока его уровня.

Бразилец уверен, что Месси мог бы поступить иначе и избежать подобной неприятности, достигнув взаимопонимания со своим нынешним клубом.