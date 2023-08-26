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Месси нанял личного телохранителя: он бегает по бровке во время матчей

Новости футбола Сегодня, 04:00
Месси нанял личного телохранителя: он бегает по бровке во время матчей Месси нанял личного телохранителя: он бегает по бровке во время матчей

Звезда и капитан “Интер Майами” Лионель Месси пошел на необычный шаг в своем новом клубе.

После переезда в США он принял решение нанять личного телохранителя.

По информации, опубликованной в Daily Mail, выбор телохранителя для футболиста сделал лично совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм.

На эту роль был назначен бывший спецназовец армии США Яссин Чуэко. По данным журналистов, он является человеком, у которого есть опыт боевых действий в Ираке и Афганистане. Телохранитель звезды мирового футбола владеет боевыми искусствами и принимал участие в нескольких боях ММА.

Личный телохранитель Месси во время матчей “Интер Майами” бегает вдоль боковой линии, чтобы обеспечить безопасность своему клиенту и предотвратить любые нежелательные контакты.

Напомним, что Месси перебрался за океан летом во время трансферного окна. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Перед этим он два года провел в составе французского ПСЖ.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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