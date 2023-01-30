Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
“Аль-Хилаль” готовит невероятное предложение нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, саудовский клуб готов сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом мира. Если Месси согласится на переход, то по зарплате он обойдет нападающего “Аль-Насра” Криштиану Роналду, который получает 200 миллионов долларов в год.
Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает ближайшим летом и стороны пока не договорились о продлении соглашения.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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