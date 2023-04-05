Месси может согласиться на переход в клуб из Саудовской Аравии

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси может согласиться перейти в “Аль-Хиляль”, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист решил обдумать предложение саудовского клуба, который готов платить ему более 400 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что аргентинец не может договориться о продлении с ПСЖ контракта, который истекает летом 2023 года. Вариант с возвращением форварда также рассматривает его бывший клуб “Барселона”.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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