Месси может согласиться на переход в клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси может согласиться перейти в “Аль-Хиляль”, сообщает ESPN.
По сведениям источника, футболист решил обдумать предложение саудовского клуба, который готов платить ему более 400 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что аргентинец не может договориться о продлении с ПСЖ контракта, который истекает летом 2023 года. Вариант с возвращением форварда также рассматривает его бывший клуб “Барселона”.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
Не пропустите: У Месси отреагировали на слухи об уходе из ПСЖ.
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