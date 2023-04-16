Месси может повлиять на судьбу капитана "Барселоны"

Серхио Бускетс, капитан "Барселоны", все еще не продлил контракт с клубом.

Как известно, соглашение испанца истекает в конце сезона.

По данным Mundo Deportivo, возвращение Лионеля Месси в "Барселону" может изменить ситуацию.

Источник уверен, что Бускетс готов остаться в команде, если его друг вернется в летнее трансферное окно.