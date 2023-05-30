Месси может перейти в один из клубов АПЛ

Капитан ПСЖ Лионель Месси может рассмотреть возможность перехода в английскую Премьер-лигу.

Источник пишет, что звездный футболист получил несколько предложений из Англии, а также от саудовского “Аль-Хилала” и американского “Интер Майами”.

В то же время лидер парижан изучает варианты подписания контракта с клубом Премьер-лиги, который играет в Лиге чемпионов.

Напомним, что контракт аргентинца истекает ближайшим летом.