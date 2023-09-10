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Месси может не сыграть в следующем матче за Аргентину

Новости футбола Сегодня, 14:40
Месси может не сыграть в следующем матче за Аргентину Месси может не сыграть в следующем матче за Аргентину

Лионель Месси может пропустить матч отбора на Чемпионат Мира против Боливии, сообщает Goal.

36-летний футболист поедет на выезд в Боливию, но не факт сможет сыграть. Окончательное решение будет принято поближе к матчу. Менеджер Аргентины Лионель Скалони рассказал, что в конце предыдущего матча против Эквадора, где Месси забил победный гол, капитан сборной попросил о замене на 89-й минуте.

После обследования тренер Аргентины заявил, что Месси поедет с командой в Боливию. Сегодня он тренировался по-другому, но до игры еще два дня, поэтому ближе к матчу тренерский штаб примет окончательное решение. Состав будет похож на игравший против Эквадора.

Несмотря на то, что Месси на завершающей стадии своей карьеры он все равно показывает прекрасный уровень. Он забил 11 голов за свою новую команду "Интер Майами" и выиграл с ними титул. Кроме того, в матче против Эквадора Лионель повторил еще один рекорд. Забитый гол стал 29-мя мячом в квалификационных матчах в Северной Америке. Ранее это достижение принадлежало второму и бывшему одноклубнику Месси Луису Суарезу. Также забитый мяч на 78-й минуте в матче против Эквадора стал 65 голом Месси со штрафного.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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