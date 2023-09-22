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Месси может не сыграть в финале U.S. Open Cup

Новости футбола Сегодня, 10:31
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Месси может не сыграть в финале U.S. Open Cup Месси может не сыграть в финале U.S. Open Cup

Лионель Месси не попал в заявку на следующий матч МЛС и не факт сыграет ли в финале U.S. Open Cup, сообщает Goal.

Форвард получил повреждение во время отборочного матча на Чемпионат мира по Аргентине. Он пропустил матч Боливией, Спортингом Канзас-Сити и Атланта Юнайтед. Аргентинец начал матч с Торонто, однако уже на 36-й минуте покинул поле и снова из-за повреждений. Кроме Месси, повреждения получил коайный защитник Жорди Альба.

Оба игрока проходят медицинское обследование и в результате не попали в заявку перед следующим матчем МЛС против Орландо Сити, который состоится 24 сентября. Также стоит под вопросом участие Месси в финале U.S. Open Cup, который пройдет 27 сентября.

Главный тренер Интер Майами Тата Мартино заявил, что это неприятная ситуация. Он знает, что сейчас проходят медицинские обследования и Месси беспокоит это повреждение, поэтому он не может играть свободно. Ранее главный тренер заявлял, что пара не будет участвовать в финале, если не будет полностью готова. Следовательно, следующие несколько дней будут решающими.

Месси перешел в Интер Майами летом 2023 года из ПСЖ. За это время он забил 11 голов в 12 матчах и помог клубу выиграть первый трофей в истории.

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