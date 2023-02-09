Месси может не сыграть с "Баварией" в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси выбыл из строя из-за травмы, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Травму он получил в матче 1/8 финала Кубка Франции с “Марселем” (1:2). В связи с этим форвард точно пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции против “Монако” (11 февраля). Также есть сомнения по поводу его участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Баварии” (14 февраля).

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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