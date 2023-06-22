Месси может быть признан лучшим спортсменом года

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси вошел в число претендентов на звание лучшего спортсмена года по версии ESPN.

Кроме главной награды, аргентинец также претендует на звание лучшего чемпионского выступления за победу сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Вручение награды состоится 12 июля в Лос-Анджелесе.

На награду также претендуют чемпион НБА Никола Йокич, гольфистка Роуз Чжанг и боец ММА Леон Эдвардс.