Месси, Мбаппе и Модрич вошли в символическую сборную ЧМ-2022 от L’Équipe

Французская газета L’Équipe опубликовала свою версию символической сборной по итогам чемпионата мира-2022 в Катаре. Чемпионом стала Аргентина, Франция завоевала серебряные медали, Хорватия выиграла “бронзу”, Марокко заняло четвертое место.

Наибольшее представительство в команде получили аргентинцы, хорваты и марокканцы - по три игрока, по одну представителю Франции и Англии.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Ромен Саисс (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Маркос Акунья (Аргентина).

Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина), Софьян Амрабат (Марокко), Лука Модрич (Хорватия).

Нападающие: Букайо Сака (Англия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция).

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