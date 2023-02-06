Месси - лучший игрок Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В прошлом году аргентинец стал победителем чемпионата мира и Финалиссимы в составе сборной Аргентины, а также выиграл чемпионат и Суперкубок Франции с ПСЖ.

Также IFFHS определил символическую сборную лучших игроков Южной Америки в 2022 году:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, “Астон Вилла”);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, “Бенфика”), Тиаго Силва (Бразилия, “Челси”), Кристиан Ромеро (Аргентина, “Тоттенхэм”);

Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, “Атлетико”), Каземиро (Бразилия, “Реал”/"Манчестер Юнайтед"), Энцо Фернандес (Аргентина, “Ривер Плейт”/"Бенфика"), Винисиус Жуниор (Бразилия, “Реал”);

Нападающие: Неймар (Бразилия, ПСЖ), Хулиан Альварес (Аргентина, “Ривер Плейт”/"Манчестер Сити"), Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ).

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