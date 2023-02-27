Месси - лучший футболист 2022 года по версии ФИФА

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА, сообщает пресс-служба организации.

В борьбе за почетную награду аргентинец опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе (сборная Франции), а также еще одного француза Карима Бензема ("Реал").

В прошлом году 35-летний Месси стал чемпионом мира и победителем Финалиссимы со сборной Аргентины, а также чемпионом и обладателем Суперкубка Франции с ПСЖ. Кроме того, он был признан лучшим игроком чемпионата мира-2022.

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