Месси интересно высказался о "Золотом мяче"

Лионель Месси рассказал о том, как относится к награде “Золотой мяч”, который вручают лучшему игроку мира по версии France Football.

Напомним, что у аргентинца на данный момент уже 7 “Золотых мячей”.

По словам Месси, если он выиграет его в очередной раз, то это порадует его, но если нет, то грустить он не станет.

“Для меня значимы коллективные, а не индивидуальные достижения, и самой главной наградой на данный момент является Кубок мира”, - сказал он.