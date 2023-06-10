Новичок “Интер Майами” Лионель Месси имел несколько вариантов продолжения карьеры в Европе.

Как известно, этим летом аргентинец покинул ПСЖ в качестве свободного агента.

По данным издания La Porteria, Месси точно получал предложения от “Интера” и "Ньюкасла".

Аргентинец признался, что его интересовал только один вариант из Европы - возвращение в "Барселону".