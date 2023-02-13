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Месси и Роналду вошли в число претендентов на попадание в команду года

Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список из 26 претендентов на попадание в команду года.

Стоит отметить, что для выбора претендентов учитывались выступления в период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года включительно.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина).

Защитники: Жоао Канселу ("Манчестер Сити"/"Бавария", Португалия), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", Хорватия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Тео Эрнандес ("Милан", Франция) Антонио Рюдигер ("Челси"/"Реал", Германия), Тиаго Силва ("Челси", Бразилия).

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Англия), Каземиро ("Реал"/"Манчестер Юнайтед", Бразилия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Энцо Фернандес ("Ривер Плейт"/"Бенфика"/"Челси", Аргентина), Гави ("Барселона", Испания), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Педри ("Барселона", Испания), Федерико Вальверде ("Реал", Уругвай).

Нападающие: Карим Бензема ("Реал", Франция), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд/"Манчестер Сити", Норвегия), Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона", Польша), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"/"Аль-Наср", Португалия).

Состав символической сборной из 11 игроков будет объявлен 27 февраля.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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