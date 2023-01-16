Месси и Неймар получили очень низкие оценки за матч против "Ренна"

Нападающие “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси и Неймар получили очень низкие оценки от L’Équipe за игру в матче 19-го тура чемпионата Франции против “Ренна” (0:1).

Журналисты издания оценили игру Месси в четыре балла, Неймара - в три. Лучшим в составе парижан стал вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 баллов. Без оценок остались нападающий Килиан Мбаппе, защитник Ашраф Хакими, полузащитники Карлос Солер, Фабиан Руис и Ренату Саншеш, которые вышли на замену.

ПСЖ, набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1, но отрыв от ближайшего преследователя составляет всего три очка.

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