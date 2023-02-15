Месси и Неймар подошли к фанатам ПСЖ впервые за 10 месяцев

Форварды ПСЖ Лионель Месси и Неймар подошли к болельщикам своей команды первый раз за 10 месяцев.

Это произошло после поражения от “Баварии” (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во время общения с болельщиками на фанатской трибуны футболисты поблагодарили их за поддержку, а также извинились за результат.

Напомним, что отношения футболистов и фанатов испортились после того, как в марте прошлого года болельщики парижан освистывали игроков из-за вылета из Лиги чемпионов.