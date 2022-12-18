Месси и Мбаппе разделили первое место по системе "гол+пас" на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси разделили первое место по системе “гол+пас” на чемпионате мира-2022.

Оба футболиста набрали по 10 очков. Мбаппе забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. На счету Месси семь забитых мячей и отдал три голевые передачи.

35-летний Месси в нынешнем сезоне провел за ПСЖ и сборную Аргентины 27 матчей, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач.

23-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провел за ПСЖ и сборную Аргентины 31 матч, забил 26 голов и отдал семь голевых передач.

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