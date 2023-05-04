Месси и Гризманн инвестировали в один бизнес

Звездные футболисты Лионель Месси и Антуан Гризманн приняли решение инвестировать в сеть ресторанов Vice в Испании, которая известна своими бургерами.

Испанские предприниматели проводили сбор средств, чтобы расширить сеть из 7 ресторанов до 17 по всей стране, и оба футболиста посчитали проект интересным.

Напомним, что Гризманн выступает в составе “Атлетико”, в то время как Месси играет за ПСЖ.

Ранее аргентинец и француз выступали вместе в составе “Барселоны”.