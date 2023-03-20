Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси хочет вернуться в “Барселону”, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, переход в каталонский клуб является приоритетом для форварда, который летом может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что переговоры Месси с ПСЖ о продлении контракта замедлились.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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