Месси хочет вернуться в "Барселону"
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси хочет вернуться в “Барселону”, сообщает Footmercato.
По сведениям источника, переход в каталонский клуб является приоритетом для форварда, который летом может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что переговоры Месси с ПСЖ о продлении контракта замедлились.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
Не пропустите: Вице-капитан "Барселоны" высказался о возможном возвращении Месси.
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